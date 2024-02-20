Кассация отменила 7 приговоров орловских судов

Однако количество возвращенных дел сократилось в три раза по сравнению с 2023 годом.

Заместитель председателя Первого кассационного суда общей юрисдикции Татьяна Радченко выступила в Орле на совещании, прошедшем в Орловском областном суде. В своем докладе она отметила позитивную динамику. Например, в минувшем году лишь 8 поступивших из Орловской области уголовных дел были возвращены в суды первой инстанции для выполнения требований статьи 401.7 УПК РФ. В 2022 году было возвращено 22 дела, то есть показатель сократился примерно в три раза.

«В 2023 году из судов Орловской области для рассмотрения уголовных дел в порядке сплошной кассации, то есть непосредственно в судебном заседании, поступило 211 уголовных дел, по сравнению с 2022 годом их количество сократилось, и достаточно серьезно – на 12 процентов, – цитирует Татьяну Радченко, выступившую с докладом на заседании, пресс-служба Орловского облсуда. – Надо сказать, что из общего количества дел, которые мы возвратили в суды округа, удельный вес ваших дел составил всего 4,5 процента».

В 2023 году на Орловскую область пришлось около 9 процентов возвращенных в регионы дел. Докладчик также отметила, что в 2023 году в Первый кассационный суд общей юрисдикции поступило 638 жалоб и представлений на вступившие в законную силу решения по уголовным делам и материалам, которые были вынесены судами Орловской области. Это примерно 4,5 процента от всего числа (14 095 жалоб и представлений), которые поступили в Первый кассационный суд из всех судов округа. В судебных заседаниях с принятием итогового решения было рассмотрено 218 уголовных дел в отношении 244 лиц, как переданных на рассмотрение в порядке выборочной кассации, так и поступивших в порядке сплошной кассации. Для сравнения, в 2022 году в кассации было рассмотрено 234 орловских дела.

«Удельный вес судебных решений Орловской области в общей массе судебных решений, законность которых стала предметом проверки в кассационном порядке, не так велик, – акцентировала Радченко. – Но, тем не менее, по результатам рассмотрения кассационных жалоб и представлений мы отменили 7 приговоров судов Орловской области в отношении 7 лиц. В 2022 году было 8 таких решений в отношении 8 лиц. Изменено 20 итоговых судебных решений в отношении 21 лица».

Таким образом, по словам докладчика, в 2023 году стабильность судебных решений судов Орловской области составила 93,3 процента, для сравнения, показатель стабильности в целом по округу поставил 88,4 процента. Особо Татьяна Радченко отметила качество суда апелляционной инстанции. Если в 2022 году было отменено 5 решений таких судов, то в 2023 году – всего одно апелляционное решение было отменено. Кроме того, в 2023 году не было снятых уголовных дел с кассационного рассмотрения. «Все эти цифры позволяют отметить высокое качество работы судов Орловской области», – резюмировала Татьяна Радченко.

ИА «Орелград»