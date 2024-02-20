«Самый внимательный читатель» проведет еще один финал

В Орле организуют дополнительный финал областного литературного конкурса.

Дополнительный этап финала областного литературного конкурса «Самый внимательный читатель» запланирован на 29 февраля 2024 года. Ожидается, что он начнется в 10.00 в стенах Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина. Это будет уже вторая попытка провести финал. В «Бунинке» пояснили, что изначально мероприятие было запланировано на 15 февраля. Однако на регион в те дни обрушилась настоящая снежная буря, дороги были засыпаны снегом.

Участники из районов области не смогли присутствовать на мероприятии из-за неблагоприятных погодных условий, отметили организаторы, они попросту не смогли добраться до Орла. Поэтому и было принято решение провести дополнительный этап финала областного литературного конкурса. Как уже рассказывал «Орелград», в этом году конкурс «Самый внимательный читатель» проводится по роману Вениамина Каверина «Два капитана».

«Основная цель конкурса – привлечение внимания молодежи и подростков к русской классической и современной литературе, содействие воспитанию чувства патриотизма и любви к Родине посредством изучения произведений отечественных писателей, – напоминают в областной библиотеке имени Бунина. – К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся общеобразовательных, средне-профессиональных и высших учебных заведений области».

Добавим, что конкурс организован областной библиотекой имени Бунина совместно с департаментом образования Орловской области в лице Института развития образования.

ИА «Орелград»