Десятки тысяч орловцев потребовали налоговые вычеты

В регионе озвучили итоги прошедшей декларационной кампании.

В 2023 году в налоговые органы Орловской области поступило порядка 73 тысяч деклараций по НДФЛ – налогу на доходы физических лиц. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления ФНС России. Согласно приведенным данным, орловцы подавали декларации по форме 3-НДФЛ не только для исчисления налога к уплате, но и для получения налоговых вычетов. Причем о вычетах попросили более 40 тысяч жителей региона.

«При этом сумма налога, подлежащего возврату из бюджета, в том числе в связи с предоставлением налоговых вычетов, составила более 1,4 миллиарда рублей, – следует из информации Управления ФНС России по Орловской области. – А сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по представленным декларациям за 2022 год, составила 447,8 миллиона рублей, что на 45,3 миллиона рублей, или на 10,1 процента больше, чем в предыдущем отчетном периоде».

Отметим, что данные о прошедшей декларационной кампании налоговики озвучили на фоне новой кампании, которая стартовала с начала 2024 года. Отчитаться о своих доходах за предыдущий год орловцы должны не позднее 2 мая текущего года (с учетом переноса выходных и праздничных дней). А оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, в этом году необходимо не позднее 15 июля. Со всем этим лучше не тянуть, чтобы не нарваться на финансовые санкции.

«Важно знать, что в случае неисполнения налогоплательщиком обязанности по представлению в установленный срок декларации налоговыми органами в автоматическом режиме будет определена налоговая база, подлежащая налогообложению, и исчислена сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, – говорят в УФНС. – В данном случае налогоплательщик кроме штрафа по ст.119 НК РФ будет привлечен к ответственности в соответствии с п.1 ст.122 НК РФ в размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога и начислена пеня за каждый календарный день просрочки».

Управление ФНС также напоминает, что в рамках новой декларационной кампании подать декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо, например, если была продана недвижимость (жилые дома, квартиры, комнаты, садовые дома или земельные участки), находившаяся в собственности меньше минимального срока владения и стоимостью больше 1 миллиона рублей или иное имущество (транспорт, гаражи и т.д.) стоимостью более 250 тысяч рублей. Декларировать также надо дорогие подарки не от близких родственников, выигрыши небольших сумм в лотерею, доходы от сдачи имущества в аренду и от зарубежных источников.

«Кроме того, отчитаться о доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой», – напомнили орловские налоговики.

ИА «Орелград»