Футбольный клуб «Орёл» официально приняли во Вторую лигу

Команде выдали необходимый документ.

Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в социальных сетях во время последнего прямого эфира.

Футбольный клуб получил аттестат, дающий «Орлу» право играть во Второй лиге (в дивизионе «Б») в новом сезоне. Документ выдан по итогам заседания комиссии Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Утверждённый календарь игр будет известен в начале марта, а пока наши футболисты продолжают готовиться к новому сезону на сборах. И удачно», – отметил Клычков.

Напомним, несколько дней назад в товарищеском матче «Орёл» обыграл «СКА-Хабаровск-2» со счётом 6:1. Планируется, что после сборов футболисты проведут мероприятия в орловских школах. Ученики смогут пообщаться с игроками и поучаствовать в мастер-классах.

ИА «Орелград»