В Орле Следственный комитет изучит ДТП со школьным автобусом

Такое поручение дал Александр Бастрыкин.
Глава Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Орловской области Петру Юдину организовать процессуальную проверку в связи с аварией, произошедшей накануне. Об этом сообщается в официальных соцсетях ведомства.
Ранее стало известно, что свою проверку проводит прокуратура. Также инцидент обсуждался на совещании в областной администрации.
Напомним, авария случилась в деревне Малая Куликовка. По текущим данным, водитель не справился с управлением. Автобус занесло. Затем он наехал на опору линии электропередач и опрокинулся.
Внутри транспортного средства находились школьники, однако ДТП обошлось без пострадавших.
ИА «Орелград»