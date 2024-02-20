В Орле Следственный комитет изучит ДТП со школьным автобусом

20.2.2024 | 11:30 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Такое поручение дал Александр Бастрыкин.

Фото: vk.com/orel_onlain

Глава Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Орловской области Петру Юдину организовать процессуальную проверку в связи с аварией, произошедшей накануне. Об этом сообщается в официальных соцсетях ведомства.

Ранее стало известно, что свою проверку проводит прокуратура. Также инцидент обсуждался на совещании в областной администрации.

Напомним, авария случилась в деревне Малая Куликовка. По текущим данным, водитель не справился с управлением. Автобус занесло. Затем он наехал на опору линии электропередач и опрокинулся.

Внутри транспортного средства находились школьники, однако ДТП обошлось без пострадавших.

ИА «Орелград»


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