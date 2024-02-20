«Дорожная служба» продолжит банкротить делового партнера

Суд продлил сроки конкурсного производства в отношении подрядчика-банкрота.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел заявление государственного унитарного предприятия Орловской области «Дорожная служба» к обществу с ограниченной ответственностью «РегионСпортСтрой» о признании последнего несостоятельным. В частности, в рамках очередного заседания был изучен отчет конкурсного управляющего, поскольку ответчик уже признан банкротом. Конкурсный управляющий просил в своем ходатайстве о продлении процедуры конкурсного производства в отношении предприятия-должника еще на пять месяцев, так как не все запланированные мероприятия удалось завершить.

Поясним, что в июне 2021 года ГУП «Дорожная служба» обратилось в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании ООО «РегионСпортСтрой» несостоятельным. Обоснованным это заявление было признано в октябре 2021 года, когда была введена процедура наблюдения. А в марте 2022 года компанию признали банкротом, с тех пор и ведется конкурсное производство. Изначально оно было установлено сроком на шесть месяцев, но уже несколько раз продлевалось.

Как следует из материалов дела, в рамках процедуры конкурсного производства была проведена инвентаризация основных средств имущества «РегионСпортСтроя», в том числе имущества (земельные участки, дом), дебиторской задолженности, денежных средств на расчетном счете, товарно-материальных ценностей, готовой продукции и запасов. Оценка имущества должника в рамках процедуры банкротства не проводилась. С даты открытия процедуры конкурсного производства на основной расчетный счет компании поступили денежные средства в размере 2,36 миллиона рублей.

Конкурсным управляющим была проведена работа по закрытию счетов должника, подано заявление об истребовании имущества и документов у бывшего руководителя. Расходы в процедурах наблюдения и конкурсного производства на данный момент составили 918 137 рублей. Реестр требований кредиторов была закрыт в мае 2022 года. В настоящее время в его третью очередь включены требования 11 кредиторов на общую сумму 31,114 миллиона рублей. В августе 2022 года было подано заявление о привлечении контролирующих предприятие лиц к субсидиарной ответственности.

В ноябре 2023 года определением арбитражного суда по этому делу было признано доказанным наличие оснований для привлечения бывшего руководителя к субсидиарной ответственности по обязательствам «РегионСпортСтроя». Но рассмотрение заявления приостановлено до окончания расчетов с кредиторами. Кроме того, конкурсный управляющий ведет еще несколько судебных процессов с деловыми партнерами предприятия-банкрота. В связи с этим суд решил ходатайство управляющего удовлетворить и продлил срок конкурсного производства до июля 2024 года.

ИА «Орелград»