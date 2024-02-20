Под Орлом «Мазда» врезалась в «Маз»

20.2.2024 | 10:30 Новости, Происшествия

ДТП случилось этой ночью.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

23-хлетний парень ехал на «Мазде 3» по южному подъезду к Орлу (территория посёлка Знаменка Орловского муниципального округа). При этом он двигался по направлению из областного центра в сторону трассы «Крым».

Авария случилась около часа ночи. «Мазда» врезалась в «Маз», после чего грузовик-тяжеловес наехал на металлическое ограждение. От столкновения серьёзно пострадал и легковой автомобиль, и его водитель. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Дорогостоящая иномарка являлась личным транспортом молодого водителя, отметили в ГИБДД.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП. Два из них не обошлись без пострадавших.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования