Под Орлом «Мазда» врезалась в «Маз»

ДТП случилось этой ночью.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Орловской области.

23-хлетний парень ехал на «Мазде 3» по южному подъезду к Орлу (территория посёлка Знаменка Орловского муниципального округа). При этом он двигался по направлению из областного центра в сторону трассы «Крым».

Авария случилась около часа ночи. «Мазда» врезалась в «Маз», после чего грузовик-тяжеловес наехал на металлическое ограждение. От столкновения серьёзно пострадал и легковой автомобиль, и его водитель. Пострадавшего пришлось госпитализировать.

Дорогостоящая иномарка являлась личным транспортом молодого водителя, отметили в ГИБДД.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП. Два из них не обошлись без пострадавших.

ИА «Орелград»