Под Орлом приведут в порядок библиотеку Тургенева

Эксперты одобрили проведение ремонта исторического здания.

Трио экспертов выдало положительное заключение на проект документации по ремонту и приспособлению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ «Здание библиотеки им. И.С. Тургенева», конец XVIII – начало XIX вв». Оно расположено на улице Ленина во Мценске. Разработчиком документации является ООО «Реставрационное управление «Купол». Здание имеет статус памятника регионального значения, его правообладатель – муниципальное бюджетное учреждение «Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И.С. Тургенева».

Здание находится в центре Мценска, напротив Фетовского сквера. Строение двухэтажное кирпичное. Планировка менялась неоднократно, отмечают эксперты, но конструктивная схема сохранена. Для устранения имеющихся повреждений и обеспечения дальнейшей нормальной эксплуатации здания планируется выполнить целый ряд работ, в том числе: усиление фундамента и цокольной части наружных стен, восстановление кирпичной кладки и утраченных фигурных наличников из кирпича, обрамляющих окна; замену кровли и обрешетки, ремонт стропильной системы крыши здания; устройство организованного водостока с кровли; замену стропильной системы крыши входа в подвал; устройство отмостки по периметру здания и вентиляции помещений подвала; устройство пандуса, благоустройство прилегающей территории и др. Кстати, в процессе натурного обследования стен фасада было обнаружено четыре красочных слоя – бежевого, голубоватого, серого и светло-терракотового цветов. Наиболее постоянным для данного здания и исторически более ранним является оттенок светло-терракотового цвета, отметили эксперты.

Как следует из приложенной к акту исторической справки, 22 августа 1913 года в день 30-летия памяти Тургенева в Мценске на Ново-Московской улице в доме Богатырева, в отдельном помещении, была открыта «Мценская общественная библиотека имени И. С. Тургенева». В скором времени библиотека она переехала на Старо-Московскую улицу (ныне улица Ленина) в дом Голополосовой. Мценский исследователь памятников архитектуры города А. Филимонов на основании изучения исторических планов города определил возраст здания как «Построено до 1832 года». Известно, что в 1780 году «Комиссией каменного строения Санкт-Петербурга и Москвы» был разработан «Первый план застройки города Мценска».

Он предусматривал устройство прямолинейных улиц, прямоугольных кварталов, торговых и городских площадей, установление четких границ города. С этого времени в городе и началось строительство каменных гражданских зданий: дома строились двухэтажные с большими подвалами, которые служили складскими помещениями. В купеческих особняках на первом этаже располагались магазины. Небольшая часть зданий сохранилась до нашего времени.

К слову, сохранилась дореволюционная фотография (примерно 1910 г.) здания библиотеки имени Тургенева. А из устных сообщений бывшего директора библиотеки В.А. Калиничевой известно, что в годы Великой Отечественной войны в здание попала бомба, которая разрушила его правую внутреннюю часть. При восстановлении библиотеки, после освобождения города от немецко-фашистских оккупантов в июле 1943 года, в разрушенной части здания было решено устроить широкую лестницу. На заднем фасаде здания сохранился барельеф с изображением неизвестного лица. Анализируя публикации орловских краеведов, можно предположить, что это лик бога торговли Меркурия. В 1989 году библиотека переехала в новое здание на улицу Машиностроителей. В здании на улице Ленина осталось детское отделение, которое работает до настоящего времени.

ИА «Орелград»