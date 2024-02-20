В Орловской области даты выпускных согласуют с родителями

Об этом заявил губернатор.

Андрей Клычков рассказал об этом во время последнего эфира в социальных сетях.

В этом учебном году Министерство просвещения РФ рекомендовало провести последние звонки 24 и 25 мая, а выпускные вечера – 28 и 29 июня. Об этом стало известно накануне. Однако числа могут обсуждаться и изменяться.

«Я прошу органы управления образования с родителями обсудить даты, чтобы это было всем удобно. Я помню раньше выбирали дни, когда накладки на накладке. Это праздник для детей, это событие, переход во взрослую жизнь», – высказался губернатор.

Также Клычков рассказал, что на Орловщине продолжает расти количество золотых медалистов. По его словам, с начала двухтысячных годов оно выросло в 1,7 раза (с 249 до 426 человек).

ИА «Орелград»