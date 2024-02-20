В Орловской области даты выпускных согласуют с родителями

20.2.2024 | 12:45 Новости, Образование

Об этом заявил губернатор.

Фото: vk.com/oreladm

Андрей Клычков рассказал об этом во время последнего эфира в социальных сетях.

В этом учебном году Министерство просвещения РФ рекомендовало провести последние звонки 24 и 25 мая, а выпускные вечера – 28 и 29 июня. Об этом стало известно накануне. Однако числа могут обсуждаться и изменяться.

«Я прошу органы управления образования с родителями обсудить даты, чтобы это было всем удобно. Я помню раньше выбирали дни, когда накладки на накладке. Это праздник для детей, это событие, переход во взрослую жизнь», – высказался губернатор.

Также Клычков рассказал, что на Орловщине продолжает расти количество золотых медалистов. По его словам, с начала двухтысячных годов оно выросло в 1,7 раза (с 249 до 426 человек).

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования