На Орловщине появятся Населённые пункты трудовой славы

20.2.2024 | 17:15 Закон и порядок, История, Новости

С таким предложением выступил облсовет.

Фото: ИА «Орелград»

Инициативу обсуждали на комитете по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

С проектом соответствующего регионального закона выступил Иван Дынкович. Его единогласно поддержали члены комитета. Теперь предложение предстоит утвердить на сессии облсовета.

Сейчас «Населённые пункты трудовой славы» существуют только в Калужской, Костромской, Рязанской и Тамбовской областях. Предполагается, что звание будут присваивать, в том числе, «в целях сохранения военно-исторического наследия».

«На территории Орловской области имеются населённые пункты, которые сыграли значительную роль в истории нашего региона и внесли большой трудовой вклад в Победу в Великой Отечественной войне», – отметил глава комитета Иван Грачёв.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования