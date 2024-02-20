На Орловщине появятся Населённые пункты трудовой славы

С таким предложением выступил облсовет.
Инициативу обсуждали на комитете по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.
С проектом соответствующего регионального закона выступил Иван Дынкович. Его единогласно поддержали члены комитета. Теперь предложение предстоит утвердить на сессии облсовета.
Сейчас «Населённые пункты трудовой славы» существуют только в Калужской, Костромской, Рязанской и Тамбовской областях. Предполагается, что звание будут присваивать, в том числе, «в целях сохранения военно-исторического наследия».
«На территории Орловской области имеются населённые пункты, которые сыграли значительную роль в истории нашего региона и внесли большой трудовой вклад в Победу в Великой Отечественной войне», – отметил глава комитета Иван Грачёв.
ИА «Орелград»