На Орловщине появятся Населённые пункты трудовой славы

С таким предложением выступил облсовет.

Инициативу обсуждали на комитете по региональной политике, местному самоуправлению и административно-территориальному устройству.

С проектом соответствующего регионального закона выступил Иван Дынкович. Его единогласно поддержали члены комитета. Теперь предложение предстоит утвердить на сессии облсовета.

Сейчас «Населённые пункты трудовой славы» существуют только в Калужской, Костромской, Рязанской и Тамбовской областях. Предполагается, что звание будут присваивать, в том числе, «в целях сохранения военно-исторического наследия».

«На территории Орловской области имеются населённые пункты, которые сыграли значительную роль в истории нашего региона и внесли большой трудовой вклад в Победу в Великой Отечественной войне», – отметил глава комитета Иван Грачёв.

ИА «Орелград»