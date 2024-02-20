На Орловщине будут обретены мощи Макария Алтайского

20.2.2024 | 15:43 Новости, Общество

Их перенесут в Богоявленский собор Орла.

Троицкий Оптин монастырь. Фото: orel-eparhia.ru

Новость сообщили в пресс-службе Орловской митрополии.

Макарий Алтайский (Глухарёв) – выдающийся миссионер Русской Православной Церкви 19-го века, один из первых переводчиков Библии на русский язык. Последним местом его служения являлся Троицкий Оптин монастырь, расположенный в Болхове. До настоящего времени мощи хранились в склепе-усыпальнице монастырского храма.

В эту субботу, 24 февраля, в Троицком Оптином монастыре состоится церемония обретения мощей преподобного Макария. Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершит здесь литургию (в 8 часов 30 минут), а затем всенощное бдение (в 16 часов).

Затем православную святыню перенесут в Богоявленский собор Орла. Здесь 25 февраля в 9 часов митрополит Тихон также отслужит литургию. Поклониться мощам смогут все желающие.

Часть мощей передадут в Алтайскую митрополию, фактически, основанную как раз преподобным Макарием (он находился в Сибири с 1829-го по 1844-й). Десница святого будет храниться в Троицком Оптином монастыре Болхова.

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ИА «Орелград»


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