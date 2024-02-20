В Орле беглецу-насильнику дали 12 лет

Мужчина проведёт их в колонии строгого режима.

В Орловской области вынесли приговор 22-хлетнему жителю Свердловского района. Мужчина совершил сразу несколько серьёзных преступлений в июне 2022 года.

На тот момент он отбывал наказание в колонии-поселении на территории Мценского района. 3-го июня он, находялсь в одном из медицинских учреждений города Мценска, совершил побег.

Орловец добрался до областной столицы. Затем он обокрал дачный дом, похитив одежду и обувь. После беглец решился на ещё более тяжкое преступление – совершил изнасилование и насильственные действия сексуального характера, причём в отношении не одной, а двух женщин. Только потом его задержали.

В итоге суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом рассказали в Следственном управлении Следственного комитета, который занимался данными делами.

ИА «Орелград»