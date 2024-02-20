В Орле запретили оставлять собак без внимания более чем на 30 минут

Власти региона ужесточили требования к выгулу животных.

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Ивановский утвердил дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу, на территории Орловской области. Документ не касается служебных животных и собак-проводников, не распространяется на отношения, связанные с использованием животных в культурно-зрелищных целях и их содержанием. Так, дополнительные требования запрещают содержание и прикармливание животных в помещениях многоквартирного дома, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в доме.

Иными словами, нельзя содержать животных на крыльце, межквартирных лестничных площадках, лестницах, крышах, в подъездах, коридорах, на технических этажах и чердаках, а также подземных парковках, на придомовых территориях многоквартирных домов, спортивных и детских площадках, в зонах отдыха и на территориях общего пользования. Владельцы обязаны «не допускать повреждение, уничтожение животными элементов благоустройства, включая цветники и зеленые насаждения, а также загрязнение продуктами жизнедеятельности животных общего имущества в многоквартирном доме, а также территории общего пользования и общественных мест».

Владельцы, имеющие в собственности, владении или пользовании земельный участок, могут содержать собак на нем либо в свободном выгуле, либо на привязи, либо в вольере. Но это возможно при условии, что территория огорожена, и покинуть ее животные не могут. Вольер, будка и привязь должны соответствовать индивидуальным особенностям животного, не ограничивать необходимую подвижность животного и обеспечивать безопасность окружающих. О наличии собаки должна предупреждать специальная надпись при входе на земельный участок.

Дополнительные требования к выгулу домашних животных гласят, что хозяева «обязаны не допускать самостоятельного выхода домашнего животного за пределы места его содержания». При выходе из дома они обязаны держать собак на коротком поводке. В случае если высота собаки в холке превышает 35 сантиметров, собака должна находиться в наморднике. Свободный выгул в населенных пунктах допускается исключительно в местах, определенных для этого решением местной власти. При этом домашнее животное должно постоянно находиться под контролем владельца, который обязан обеспечить безопасность граждан, других животных и сохранность имущества.

«Запрещается выгул собак лицами, находящимися в состоянии наркотического, алкогольного или иного токсического опьянения, лицами, признанными недееспособными, а также натравливание животного на человека или иное животное, – говорится в документе. – Запрещается выгул потенциально опасных собак, собак, высота в холке которых составляет более 35 сантиметров, лицами, не достигшими возраста 14 лет».

Оставлять собак в местах и на территориях общего пользования можно только на период не более 30 минут, только на привязи с обеспечением владельцем животного безопасности для других людей и животных. Также новые правила запрещают нахождение домашних животных в помещениях медицинских и образовательных организаций, организаций культуры, социально значимых объектов, а также «в помещениях иных организаций, если при входе в них содержится информация о запрете посещения с домашними животными».

ИА «Орелград»