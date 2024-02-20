Орловцам выдали задержанной зарплаты на 22 миллиона

Таких результатов за год добилась прокуратура.

Итоги работы за 2023-й подвели на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства. Интересно, что в нём участвовали не только губернатор Андрей Клычков и спикер областного парламента Леонид Музалевский, но и Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв.

С основным докладом выступил прокурор Орловской области Алексей Тимошин. Он рассказал, что за год органу надзора удалось пресечь около 88 тысяч нарушений закона. 16 тысяч лиц привлечены к дисциплинарной или административной ответственности. По материалам прокурорских проверок возбуждено 278 уголовных дел.

Так, прокуратура добилась погашения задолженностей по зарплате на общую сумму около 22 миллионов рублей. В то же время сотрудники ведомства отклонили 72,2% заявлений, направленных другими органами контроля, желавшими провести внеплановые проверки бизнеса.

Важным направлением остаётся и борьба с коррупцией. Так, за нарушение порядка отчёта о доходах и имуществе привлечены к ответственности 196 должностных лиц. Трое человек, скрывавшие такие сведения, были уволены.

ИА «Орелград»