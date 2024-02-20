Орловцы зимой стали чаще нарушать правила парковки на газонах

Администрация Орловского муниципального округа обратилась к жителям.

В администрацию Орловского муниципального округа поступает значительное количество обращений граждан по вопросу размещения транспортных средств на газонах. Наибольшее число таких нарушений зафиксировано в границах деревень Образцово и Жилина. В связи с этим местные власти выступили с обращением к гражданам, текст которого появился на официальном сайте муниципалитета. Чиновники подчеркивают, что из-за парковки на газоне бордюры разрушаются от нагрузок даже при наличии снежного покрова, а зеленые насаждения гибнут.

«В 2023 году должностными лицами Управления сельского хозяйства и муниципального контроля администрации Орловского муниципального округа было составлено 86 протоколов об административном правонарушении, предусмотренных частью 3.9 статьи 6.2 Закона Орловской области № 1490-ОЗ от 06.06.2013 года «Об ответственности за административные правонарушения». В 2024 году уже составлено 14 протоколов», – такие данные привели в администрации Орловского муниципального округа.

В связи с тревожной статистикой чиновники решили напомнить потенциальным нарушителям о том, какое наказание их может ожидать. Так, размещение транспортных средств и других машин на газонах, цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями, влечет за собой предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 500 до 1000 рублей; на должностных лиц – от 3000 до 5000 рублей; на юридических лиц – от 10 000 до 30 000 рублей. При повторном нарушении суммы штрафов значительно возрастают. Например, гражданина могут оштрафовать уже на 5000 рублей, а организации грозит штраф в размере до 100 000 рублей.

«В связи с вышеизложенным напоминаем о недопустимости размещения транспортных средств на газонах или участках, занятых травянистыми растениями. Мы призываем всех бережно относиться к газонам. Давайте сохранять цветники и газоны, чтобы весной они радовали нас яркостью, свежестью и зеленью!», – призывают граждан власти Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»