Заключен контракт на ремонт лицея №32

Контракт в Орловской области снова получили куряне.

Накануне, 20 февраля, в ГИС «Закупки» размещен контракт на капитальный ремонт лицея №32 имени И.М. Воробьева. Победителем открытого конкурса стало ООО «Стройкомплект» из Курска. Цена контракта – 237 018 184 рубля 54 копейки. Предусмотрен аванс в размере 50%. Подрядчик обязан закончить выполнение работ и сдать результат заказчику к 1 августа 2025 года.

Отметим, изначально чиновники заявляли, что школа будут ремонтировать в течение одного года. Однако срок вырос. На 2025 перенесены радиофикация, телефонизация, часофикация, организация экстренной связи, монтаж систем охранного телевидения, контроля и управления доступом.

По данным kartoteka.ru, ООО “Стройкомплект” зарегистрирован в Курске в 2014 году. Микропредприятие специализируется на возведении жилых и нежилых зданий. Директор и учредитель – Ольга Кофонова. Компания также строит дом культуры в Бакланово.

Напомним, микропредприятие ООО «ИСК «Добрый дом» из Курска признано победителем конкурсов на капремонт гимназии в Ливнах и Хотынецкой СОШ. Общая цена контрактов около 200 млн рублей.

ИА “Орелград”