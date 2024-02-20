Орловский Соцфонд будет работать на один день больше

20.2.2024 | 14:01 Новости, Общество

Так будет с марта.

Фото: отделение СФР по Орловской области

Дополнительный день обслуживания вводится в клиентских службах Социального фонда России по всей стране. Орловская область не является исключением.

Таким днём станет последняя суббота каждого месяца. В марте она выпадает на 30-е число.

В этот день специалисты клиентских служб в городе Орле, Ливенском и Мценском районах будут вести прием граждан с 9 до 16 часов, в остальных районах области – с 9 до 13 часов. Орловцы смогут получить весь обычный набор услуг.

«Новый график будет особенно удобен работающим россиянам, поскольку они смогут обратиться за услугами в выходной день», – подчеркнули в орловском отделении СФР.

ИА «Орелград»


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