Под Орлом ФАП переедет в новое здание

Его построили в Кромском районе.

Фельдшерско-акушерский пункт находится в местном селе Бельдяжки. Об этом рассказали в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Здание возвели по нацпроекту «Здравоохранение» и программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Ранее этот ФАП существовал, но размещался в старом здании, которое делил с частной жилплощадью.

Новый ФАП является модульным. Его общая площадь составляет около 76 квадратных метров. Подрядчик начал монтировать конструкцию в декабре минувшего года. За месяц завершились строительные работы, затем сюда завезли всё необходимое оборудование. В том числе – портативные электрокардиограф и дефибриллятор.

Сегодня фельдшерско-акушерский пункт села Бельдяжки обслуживает около 300 человек из пяти населенных пунктов.

ИА «Орелград»