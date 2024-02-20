В Орле пройдёт цифровой патриотический фестиваль

20.2.2024 | 11:00 Культура, Новости, Общество

Он состоится 23 февраля.

Мероприятие под названием «Родина-Герой» – большой проект, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

На фасады зданий проецируются записи выступлений артистов. Как рассказывают организаторы, при этом используется «уникальный digital-продукт, аналогов которому ещё не было».

В Орле фестиваль состоится как раз в День защитника Отечества, в ближайшую пятницу. Зрителей будут ждать на площади Ленина в 19 часов.

Орловцы смогут увидеть «цифровые» выступления Шамана, Дениса Майданова, Ирины Дубцовой, Стаса Костюшкина и других суперзвёзд российской эстрады.

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ИА «Орелград»


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