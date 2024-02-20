В Орле проверят дома без света и газа

В областной столице проходит месячник пожарной безопасности.

В Орле набирает обороты профилактическая акция «Безопасное жилье», которая продлится по 12 марта 2024 года. Соответствующее постановление и план мероприятий утвердил мэр Юрий Парахин. План, прежде всего, предусматривает размещение памяток по соблюдению правил пожарной безопасности в жилом секторе, а также в местах массового пребывания граждан – на транспорте и объектах торговли. Традиционно проводятся совещания с председателями домовых, уличных комитетов, садоводческих некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов.

Кроме того, мэр предписал провести комплексные проверки соответствия требованиям пожарной безопасности жилищного фонда, объектов жизнеобеспечения, котельных и иных теплогенерирующих установок, а также мест хранения топлива. Чиновникам поручено проводить профилактическую работу во взаимодействии со службой социальной защиты населения, сотрудниками полиции и Государственной противопожарной службы.

В частности, орловцам разъясняют меры пожарной безопасности в связи с нагрузками на электрические сети, неосторожным обращением с огнем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Им также напоминают о запрете использования самодельных электронагревательных приборов и открытого огня в помещениях. Особое внимание мэр Парахин поручил уделить социально незащищенным слоям населения и представителям «группы риска», а также жилым домам, в которые прекращена подача электроэнергии и природного газа.

Кстати, к инструктажу населения привлечены члены добровольных пожарных дружин и Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Памятки по профилактике пожаров, а также безопасной эксплуатации газового оборудования размещаются на информационных стендах и в подъездах многоквартирных домов. Еще одной поставленной задачей является обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к многоквартирным домам и источникам пожарного водоснабжения.

ИА «Орелград»