В Орле выделили места для агитации кандидатов в президенты

Список таких мест официально утвердила администрация областного центра.

Власти Орла выделили 135 специальных мест для размещения печатных агитационных материалов в период подготовки выборов президента. Постановление об этом издал мэр Юрий Парахин в соответствии с Федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и «О выборах Президента Российской Федерации». В документе отмечено, что список был сформирован по предложениям территориальных избирательных комиссий Железнодорожного, Северного, Заводского и Советского районов города Орла.

Специальные места выделены на территориях, охваченных избирательными участками. В перечень включены доски объявлений в подъездах многоквартирных домов и на остановках общественного транспорта, отдельно стоящие во дворах информационные щиты и даже информационный щит, который установлен на территории Академии ФСО России. Контроль за исполнением данного постановления возложен на первого заместителя мэра города Орла. Напомним, что выборы президента пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Тем временем, состоялось 61-е заседание Избирательной комиссии Орловской области. Как пояснили в облизбиркоме, на нем были утверждены графики распределения между зарегистрированными кандидатами на должность президента и политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, бесплатного эфирного времени на каналах региональных государственных организаций телерадиовещания. Кроме того, приняты акты, связанные с организацией и проведением выборов президента, и организационно-правового характера, касающиеся деятельности облизбиркома и территориальных избирательных комиссий.

Также в Избирательной комиссии Орловской области заработала «горячая линия»: (4862) 76-22-09. По ней избиратели могут задавать вопросы, связанные с проведением избирательной кампании по выборам президента. «Квалифицированные специалисты – юристы разъяснят вам нормы избирательного законодательства, помогут найти ваш избирательный участок, расскажут, где, как и в какие сроки, вы можете подать заявление о голосовании по месту нахождения», – заверили в облизбиркоме.

ИА «Орелград»