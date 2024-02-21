В колонии строгого режима под Орлом устроили венчание

Церемония венчания состоялась в домовом храме, расположенном на территории учреждения.

В Орловской области на территории исправительной колонии №2 строгого режима, расположенной в городе Ливны, прошла церемония венчания между осужденным и его супругой. Как пояснили в пресс-службе регионального Управления ФСИН России, она прошла в домовом храме режимного учреждения, а само таинство совершил протоиерей Александр Хохлов. По окончании церемонии он пообщался с супругами, ответил на интересующие их вопросы, дал наставления и советы молодой семье.

«Венчание было проведено с соблюдением всех обязательных элементов таинства: обмен кольцами, возложение венцов, хождение вокруг аналоя и вручение супругам икон с изображением Христа Спасителя и Пресвятой Богородицы. Предварительно венчающиеся исповедовались и причастились, – сообщили в УФСИН. – На церемонии также присутствовали сотрудники исправительной колонии, которые отметили, что подобные события в жизни осужденных содействуют поддержанию и укреплению их социальных и родственных связей, а также способствуют скорейшей адаптации после освобождения из мест лишения свободы».

Тем временем орловцев пригласили на молебен о создании и укреплении семьи. Как сообщил Сергей Хоменко, пресс-секретарь Орловской митрополии Русской Православной Церкви, мероприятие пройдет 28 февраля в 18:30 в Свято-Троицком храме города Орла. На совместную молитву в храме ждут всех: тех, кто хочет создать семью, и тех, кто просит мира в свои дома. «Организаторы также приглашают родителей, пекущихся об устроении семейной жизни своих чад, и просто желающих помолиться о близких. Как отмечают в храме, совместная молитва помогла в создании и сохранении многих семей», – добавили в митрополии.

ИА «Орелград»