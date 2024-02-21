Итоги конкурса на капремонт школы в Соляном переулке оспаривают

Орловская компания утверждает, что электронная площадка была недоступна.

Жалоба направлена в Федеральную антимонопольную службу ООО «СК Центр». Компания утверждает, что площадка, на которой проходили торги, была недоступна несколько дней. Технический сбой не позволил подать заявку. Только после окончания торгов пришло уведомление об исправлении ошибки с извинениями за предоставленные неудобства. СК Центр требует отменить все протоколы составленные по итогам закупки.

В ГИС «Закупки» указано, что всего на открытый конкурс было подано три заявки. Победителем отбора признано ООО «СК «Гранит» из Белгородской области. Капитальный ремонт здания Орловской общеобразовательной школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья оценили в 90,95 млн рублей. Предусмотрен аванс в размере 49% стоимости контракта. Срок исполнения – 25 декабря 2024 года. Отметим, гендиректор этой компании был оштрафован за срыв сроков ремонта ФАПа в Краснозоренском районе.

ИА “Орелград”