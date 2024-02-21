Под Орлом отремонтируют подъезд к новому мосту

Определен подрядчик на дорогу от железнодорожного переезда к деревне Тайное.

Результаты открытого конкурса опубликованы в ГИС «Закупки». Единственным участником и победителем отбора признано орловское ООО «Дорожное предприятие №1». Цена контракта более 26,4 млн рублей.

Протяженность ремонтируемого участка – 2,5 километра. Ширина проезжей части – шесть метров. Тип дорожной одежды – облегченный с расчетной скоростью до 40 километров в час. Работы должны быть завершены до 30 августа 2024 года. Гарантия на асфальт – пять лет, тротуары – четыре года.

Напомним, в августе 2024 года должен быть открыт новый мост через Оку, к деревне Тайное. Стоимость его возведения – 317,8 млн рублей. На фото мост в августе 2023 года. В январе 2024 администрация Орловского округа сообщала, что он готов уже на 90%.

ИА “Орелград”