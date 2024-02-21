Клычков вышел на связь с Путиным из Долгого

21.2.2024 | 14:29 Новости, Образование

Орловский губернатор находился в местной школе.

Фото: t.me/Perviy_Oblastnoi

Президент России и глава Орловщины виртуально «встретились» в рамках совещания, посвящённого программе «Модернизация школьных систем образования». Оно проходило в режиме видеоконференции, сообщает «Первый областной».

Делегация Орловской области вышла на связь с президентом из здания Урыновской средней общеобразовательной школы Должанского района. Путин обсудил с регионами вопросы оснащения общеобразовательных заведений новым и современным оборудованием, а также создания других условий для комфортного и эффективного учебного процесса.

«Мы за минувший год капитально отремонтировали четыре образовательных учреждения, а если посмотреть ретроспективу за последние годы – то 209 учреждений. Сюда включается и стройка, и капитальный ремонт, и обновление материально-технической базы. На 24-й год мы стартуем с дополнительной программой – это 17 учреждений образования, в которых будет капитальный ремонт, обновление материально-технической базы», – рассказал Клычков.

ИА «Орелград»


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