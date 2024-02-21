В Покровском районе прошёл День областного совета

В мероприятии приняли участие 26 народных избранников.
Делегацию облсовета возглавил спикер регионального парламента Леонид Музалевский.
Поездка началась с возложения цветов к Вечному огню на братской могиле в парке Победы посёлка Покровское. Затем в районной администрации состоялось пленарное заседание. После него наградами облсовета отметили сотрудников местных предприятий и других организаций, семьи участников СВО, а также многодетные семьи района.
На площадке АО «АгроГард Орёл» состоялось расширенное заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. В Покровской центральной районной больнице – заседание комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству.
Леонид Музалевский посетил Центр дополнительного образования «Энергия», где около 200 детей занимаются творчеством или спортом. В Покровской средней школе состоялся урок мужества, который провёл Владимир Козлов, заместитель председателя консультативного Совета ветеранов при облсовете.
Также был организован ряд тематических площадок. На площадке по экономике и строительству рассмотрели вопросы, связанные с недвижимостью и дорогами. Её провёл председатель профильного комитета облсовета Юрий Ревин. Также состоялись площадки, посвящённые темам
- обеспечения жителей муниципальных образований услугами культурных учреждений,
- проблемам муниципального нормотворчества,
- доступа к государственным услугам,
- повышения инвестиционной привлекательности района,
- перспективах развития промышленных предприятий,
- безопасности и правозащиты.
Конечной точкой стала Дросковская средняя школа. В учреждение передали книги, приобретённые корпусом и аппаратом облсовета.
ИА «Орелград»