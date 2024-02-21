В Покровском районе прошёл День областного совета

В мероприятии приняли участие 26 народных избранников.

Делегацию облсовета возглавил спикер регионального парламента Леонид Музалевский.

Поездка началась с возложения цветов к Вечному огню на братской могиле в парке Победы посёлка Покровское. Затем в районной администрации состоялось пленарное заседание. После него наградами облсовета отметили сотрудников местных предприятий и других организаций, семьи участников СВО, а также многодетные семьи района.

На площадке АО «АгроГард Орёл» состоялось расширенное заседание комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии. В Покровской центральной районной больнице – заседание комитета по здравоохранению, социальной политике, опеке и попечительству.

Леонид Музалевский посетил Центр дополнительного образования «Энергия», где около 200 детей занимаются творчеством или спортом. В Покровской средней школе состоялся урок мужества, который провёл Владимир Козлов, заместитель председателя консультативного Совета ветеранов при облсовете.

Также был организован ряд тематических площадок. На площадке по экономике и строительству рассмотрели вопросы, связанные с недвижимостью и дорогами. Её провёл председатель профильного комитета облсовета Юрий Ревин. Также состоялись площадки, посвящённые темам

обеспечения жителей муниципальных образований услугами культурных учреждений,

проблемам муниципального нормотворчества,

доступа к государственным услугам,

повышения инвестиционной привлекательности района,

перспективах развития промышленных предприятий,

безопасности и правозащиты.

Конечной точкой стала Дросковская средняя школа. В учреждение передали книги, приобретённые корпусом и аппаратом облсовета.

ИА «Орелград»