В Минтрансе подтвердили планы на орловский аэропорт

Взлетно-посадочную полосу должны достроить в этом году.

Об этом заявил заместитель главы Минтранса РФ Василий Десятков. Его цитирует «Федеральный бизнес журнал».

По словам Десяткова, в текущем году реконструкция взлетно-посадочных полос завершится ещё в восьми регионах. Работы ведутся в аэропортах Воронежа, Кемерова, Грозного, Мирного, Охотска, Полярного и Томска, а также поселка Беринговский.

Напомним, во время последней встречи с орловскими журналистами губернатор Андрей Клычков назвал в качестве финальной даты 31 августа. К этому числу нужно завершить первый этап реконструкции аэропорта.

Ранее указывалось, что работы должны финишировать в октябре.

ИА «Орелград»