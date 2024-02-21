В Минтрансе подтвердили планы на орловский аэропорт

21.2.2024 | 14:13 Новости, Общество

Взлетно-посадочную полосу должны достроить в этом году.

Фото: vk.com/orelregion_government

Об этом заявил заместитель главы Минтранса РФ Василий Десятков. Его цитирует «Федеральный бизнес журнал».

По словам Десяткова, в текущем году реконструкция взлетно-посадочных полос завершится ещё в восьми регионах. Работы ведутся в аэропортах Воронежа, Кемерова, Грозного, Мирного, Охотска, Полярного и Томска, а также поселка Беринговский.

Напомним, во время последней встречи с орловскими журналистами губернатор Андрей Клычков назвал в качестве финальной даты 31 августа. К этому числу нужно завершить первый этап реконструкции аэропорта.

Ранее указывалось, что работы должны финишировать в октябре.

ИА «Орелград»


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