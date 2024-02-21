Орловец обчистил два магазина за один вечер

Его задержали по горячим следам.

Преступления произошли 18 февраля. Как рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, подозреваемый – 28-летний местный житель. Ранее он не раз привлекался к ответственности за кражи.

Однако это не охладило пыл орловца. По текущей версии, в тот вечер на Карачевской улице он, угрожая продавцам неким «колющим металлическим предметом», вынес из сетевого магазина алкоголь. Представители торгового заведения обратились в Росгвардию.

Наряд начал поиск злоумышленника. Вскоре оказалось, что он добежал до ещё одного супермаркета на соседней Васильевской улице. Там орловце похитил уже не только алкоголь, но и сигареты, а также консервы и шоколад. Затем он разбил стеклопакет входной двери и попытался скрыться.

Росгвардейцы прибыли на место, задержали предполагаемого преступника и передали его полиции.

«В Орловской области силами Росгвардии организована охрана более 4 тысяч объектов, квартир и мест хранения имущества граждан», – напомнили в ведомстве.

ИА «Орелград»