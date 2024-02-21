Орловцам гарантировали один бесплатный медосмотр

Правительство выпустило госгарантии бесплатного оказания медпомощи.

Правительство региона издало постановление «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». Аналогичный документ, принимавшийся на период с 2023 по 2025 годы, признан утратившим силу. Программа устанавливает перечень видов, форм и условий предоставления медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, а также перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых должно быть бесплатным, и категории граждан, которым она положена.

Документ получился очень объемным, а его краткий обзор подготовили специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Из постановления следует, что гражданин имеет право не реже одного раза в год на бесплатный профилактический медицинский осмотр, в том числе в рамках диспансеризации. Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в течение года после заболевания вправе пройти углубленную диспансеризацию. Ветеранам боевых действий медицинская помощь в рамках принятой программы оказывается вне очереди.

«Индексация заработной платы медицинских работников осуществляется с учетом фактически сложившегося уровня отношения средней заработной платы медицинских работников к среднемесячной начисленной заработной плате работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Орловской области», – говорится также в обзоре новой программы.

Добавим, что документ также устанавливает средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и средние подушевые нормативы финансировании, порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты. Кроме того, установлены требования к определению порядка и условий предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской помощи, предоставляемой гражданам на территории Орловской области бесплатно. Полностью документ размещен на официальном портале Орловской области.

ИА «Орелград»