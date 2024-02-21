В Орле проводят проверку в связи с ЧП в школе танцев

Одна из учениц получила травму.

Процессуальную проверку проводит Следственное управление Следственного комитета по Орловской области.

Инцидент произошёл в июне минувшего года. По предварительным данным, малолетняя ученица одной из танцевальных школ получила травму во время тренировки. Девочка повредила голову.

Однако сотрудники школы не вызвали «Скорую помощь». Медицинского работника в данном заведении тоже не предусмотрено. Родители отвезли девочку в травмпункт, но это произошло только после окончания тренировки.

«До настоящего времени никто из работников учреждения к ответственности не привлечён», – отметили в пресс-службе Следственного комитета России.

Мать пострадавшего ребёнка обратилась к главе СКР Александру Бастрыкину. Руководитель ведомства поручил доложить ему о предварительных и окончательных результатах проверки. Вопрос поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее Александру Бастрыкину доложили о возбуждении дела по гонкам на Кривцовском мемориале.

ИА «Орелград»