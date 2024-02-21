В Орле спасли собаку, брошенную в доме под снос

Её случайно заметила прохожая.

Как рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области, звонок поступил накануне около 16 часов. Орловчанка заметила, что на улице Антонова в доме, запланированном к сносу, на первом этаже в квартире заперта породистая собака.

Спасатели прибыли на место, освободили животное и отдали его неравнодушной женщине. Для этого пришлось разбить окно квартиры.

Также накануне орловские сотрудники МЧС выезжали на ещё один подобный вызов. На улице Комсомольской кошка залезла под мотор легкового автомобиля «Шевроле Круз» и не смогла выбраться обратно своими силами. Спасатели освободили её и отпустили на волю.

В 19.39 орловские спасатели выезжали на улицу Комсомольскую в городе Орле, где кошка залезла под мотор в автомобиле Шевроле Круз, животное зажало, и её необходимо было освободить. По прибытию спасатели помощь оказали, кошку освободили и отпустили.

Всего за сутки сотрудники Управления МЧС по Орловской области выезжали на вызовы 11 раз – два раза на ликвидацию возгораний и девять раз на другие происшествия.

ИА «Орелград»