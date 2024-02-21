Орловцы расплачивались фальшивками, найденными в мусоре

21.2.2024 | 11:25 Закон и порядок, Новости

Теперь мужчинами займётся полиция.

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области (иллюстративное)

Несколько рабочих из Орловской области подозреваются в неординарном преступлении. Орловцы работали в Москве на мусоросортировочном заводе. Прямо в отходах было найдено большое количество фальшивых денег.

«Это деньги из портфеля. Какой-то портфель ехал по ленте… Мы там работали 15 дней. Эти деньги малый какой-то со второй смены нашёл», – рассказал один из фигурантов.

По предварительным данным, у подозреваемых изъяли не менее пяти тысяч поддельных купюр. Фальшивки были сделаны не очень умело, однако наши земляки не удержались от искушения и использовали их при совершении покупок, причём массово.

На данный момент фигурантами уголовного дела являются 13 человек. Об этом сообщают «Орловские новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования