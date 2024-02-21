Орловцы расплачивались фальшивками, найденными в мусоре

Теперь мужчинами займётся полиция.

Несколько рабочих из Орловской области подозреваются в неординарном преступлении. Орловцы работали в Москве на мусоросортировочном заводе. Прямо в отходах было найдено большое количество фальшивых денег.

«Это деньги из портфеля. Какой-то портфель ехал по ленте… Мы там работали 15 дней. Эти деньги малый какой-то со второй смены нашёл», – рассказал один из фигурантов.

По предварительным данным, у подозреваемых изъяли не менее пяти тысяч поддельных купюр. Фальшивки были сделаны не очень умело, однако наши земляки не удержались от искушения и использовали их при совершении покупок, причём массово.

На данный момент фигурантами уголовного дела являются 13 человек. Об этом сообщают «Орловские новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

ИА «Орелград»