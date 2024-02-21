Орловец восстановился в пробирной палате по суду

Его увольнение признали незаконным.

Спор между экс-сотрудником и работодателем рассматривал Советский районный суд Орла.

Мужчина подал иск к Межрегиональному управлению Федеральной пробирной палаты по Центральному Федеральному Округу. Напомним, данный орган занимается надзором над производством и использованием драгоценных металлов и камней.

Суд встал на сторону истца. Приказ о его увольнении признали незаконным. Работодателю придётся восстановить его на службе, а также выдать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред. Впрочем, это решение ещё можно оспорить в вышестоящих судебных инстанциях.

Основным предметом спора стала продолжительность действия служебного контракта. Как сообщает пресс-служба суда, теперь он признан заключённым на неопределённый срок. Ранее ведомство пыталось внести в контракт изменения (видимо, чтобы прекратить трудовые отношения с орловцем в ускоренном порядке), но сделало это с нарушением существующих законов.

ИА «Орелград»