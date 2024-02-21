В Орле в школе №37 открыли Парту Героя

Она будет напоминать о Максиме Мевлеханове.

Мевлеханов родился в 1980-м году, в 1995-м окончил школу №37, затем продолжил обучение по специальности «электромонтёр». В 1998-м был призван в армию. Участвовал в Чеченской войне.

Свой подвиг он совершил 20-го января 2000-го года. Орловец грамотно выстроил действия своего подразделения, чем спас десятки жизней. Затем Мевлеханов лично уничтожил огневую точку вместе с пулемётчиком и корректировщиком огня, но при отходе снайпер нанёс ему смертельное ранение.

В открытии «Парты Героя» участвовали зампред областного совета Ирина Гоцакова, зампред регионального отделения «Движения первых» Денис Орлов, начальник территориального управления по Северному району Сергей Мерзликин. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Максиму было всего 20 лет. Вы только вдумайтесь в это!.. Мы все помним подвиги наших дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны, и сегодняшние примеры, когда наши воины мужественно и храбро защищают интересы нашей страны в зоне проведения СВО, говорят нам о патриотизме и преданности своей Родине», – высказался на церемонии Сергей Мерзликин.

ИА «Орелград»