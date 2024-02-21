Орловский вуз направил в зону СВО сладости

Так бойцов поздравили с Днём защитника Отечества.

Набор гостинцев с продуктами сформировала Президентская академия. Груз направлен в одно из подразделений Вооружённых сил.

«Конечно, мы стараемся при каждой отправке грузов помощи включать продукты. Но в этот раз собрали именно посылку с продуктами. Пусть эти гостинцы будут дополнением к хорошему настроению в их профессиональный праздник вдали от дома», – отметил директор Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Павел Меркулов.

В частности, бойцам передали коробки с яблоками, ящики с тушенкой и консервами, колбасные изделия, а также сладкие гостинцы – мёд, печенье, шоколад, сгущенное молоко и сахар. Также бойцов обеспечили чаем и кофе.

В подготовке груза с продуктами, кроме Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, принял участие «Союз ветеранов спорта Орловщины», а также предприниматель Михаил Чуряев.

ИА «Орелград»