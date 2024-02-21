Под Орлом планируется открытие частной школы на 250 учащихся

Корпус уже готов, идет документальная подготовка.

В конце января утвержден проект внесения изменений в проект планировки территории жилой застройки и концепции развития единой улично-дорожной сети первого этапа жилой застройки поселка Горки Неполодского сельского поселения. Документы опубликованы на Портале Орловской области.

Целью корректировки являлось изменение границ зон планируемого размещения частной школы начального общего и среднего общего образования. Учреждение планируется открыть между улицами Изумрудной, Лесной и Луговой (кадастровый номер участка 57:10:0010201:8845).

В документации указано, что земля свободна от застройки, однако фактически здание уже стоит. Оно отчетливо видно, например на Яндекс.Картах.

Школа рассчитана на 250 учащихся. Здание состоит из двух блоков – двухэтажного и трехэтажного. В них предполагается расположить 20 учебных классов габаритами 6 на 6 метров. На первом этаже, ближе к фасадной части участка, планируется блок дополнительного образования.

Обращение об утверждении проекта поступило от Елены Анатольевны Андреевой, указано в приказе управления градостроительства Орловской области. Публичные слушания прошли 25 января 2024 года, сообщают чиновники.

ИА “Орелград”