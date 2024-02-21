Резиденты ТОСЭР вложили в экономику 5,4 миллиарда рублей

Глава Мценска Николай Кочетаев оценил вложения инвесторов.

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий и организаций города Мценска, по оценке местных властей, составил 1,367 миллиарда рублей. Крупными и средними предприятиями и организациями было направлено 766 миллионов рублей. Для сравнения, 584,8 миллиона рублей было инвестировано в 2022 году. Такие данные приведены в отчетном докладе глава города Мценска Николая Кочетаева, при этом отмечено, что инвестиции в экономику – это главный инструмент реализации концепции развития города.

«Резидентами ТОСЭР «Мценск» осуществлены инвестиции на сумму 793,8 миллиона рублей, – следует из отчета градоначальника. – Удельный вес объема инвестиций в основной капитал, направленный в экономику города Мценска резидентами, составил 58 процента от общего объема инвестиций в основной капитал. В качестве резидентов ТОСЭР «Мценск» деятельность осуществляют 14 предприятий, из которых 13 субъектов малого и среднего предпринимательства».

Также сообщается, что в 2023 году статус резидента ТОСЭР получило еще одно предприятие, а именно ООО «Мценский завод МС», которое реализует инвестиционный проект «Организация производства стальных высокоточных профилей». В целом же за период с 2019 по 2023 год включительно предприятиями-резидентами было инвестировано в экономику города 5,4 миллиарда рублей, в том числе в основной капитал – 3,5 миллиарда рублей. За это время ими было создано 2799 новых рабочих мест.

«Целевое значение показателя по созданию новых рабочих мест резидентами ТОСЭР «Мценск», предусмотренное соглашением с Минэкономразвития России на 10-летний период, исполнено досрочно в 2021 году», – подчеркнуто в отчете градоначальника.

ИА «Орелград»