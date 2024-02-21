Орловскому транспорту поможет искусственный интеллект

Обновленная стратегия цифровой трансформации затронет транспорт и логистику.

Губернатор Андрей Клычков в новой редакции утвердил Стратегию цифровой трансформации Орловской области. Ее целью является «достижение высокой степени цифровой зрелости основных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления для оказания качественных государственных услуг населению и бизнесу, формирования качественной и безопасной среды для жизни и развития, обеспечения доступности и качества образования, здравоохранения и социальной поддержки».

В числе прочего Стратегией запланировано повышение качества предоставляемых услуг пассажирского транспорта населению города Орла и организации транспортного обслуживания населения в границах Орловской области. Ожидается, что в ходе реализации Стратегии цифровой трансформации будут внедряться отечественные технологии, в том числе искусственный интеллект, компоненты робототехники и сенсорика, цифровые технологии, позволяющие собирать, хранить и агрегировать данные, моделирование и прогнозирование, спутниковые системы связи и позиционирования, беспилотные летательные аппараты и др.

В качестве одной из главных проблем текущего состояния транспортной отрасли в Стратегии указано «отсутствие финансирования цифровизации транспортной отрасли на федеральном уровне». Между тем, документ предусматривает не только улучшение качества пассажирских перевозок на муниципальных и межмуниципальных маршрутах Орловской области, но и разработку информационной системы учета и планирования работ и затрат на проектирование, строительство, ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры.

«Общие вызовы формируют ряд стратегических рисков, среди которых наиболее значимы: отток квалифицированных кадров из транспортной отрасли и недостаточное финансирование», – говорится в документе. Для ответа на текущие вызовы планируется реализация проекта «Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры». Исполнителями станут органы государственной власти региона и организации-операторы объектов транспортной инфраструктуры. Проект предусматривает запуск системы контроля дорожных фондов, создание 3D-моделей (трехмерного представления) всех объектов транспортной инфраструктуры и указанную выше разработку информационной системы учета и планирования затрат на проектирование, строительство, ремонт и содержание объектов транспортной инфраструктуры.

Улучшать качество пассажирских перевозок на муниципальных и межмуниципальных маршрутах власти собираются за счет внедрения цифровых сервисов на общественном пассажирском транспорте Орловской области. Здесь многое будет зависеть от самих жителей региона. Их реакция на внедрение сервисов позволит определить, изменилась ли привлекательность пользования общественным пассажирским транспортом благодаря реализации Стратегии или нет.

ИА «Орелград»