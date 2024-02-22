Какие деревья «приговорили» мценские власти

Вырубке могут быть подвергнуты так называемые инвазионные виды.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация Мценска утвердила положение об упорядочении работ по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений на территории города. В документе четко прописаны основания для сноса, причем в их список попало и довольно любопытное основание. Дело в том, что власти города разрешили сносить не только аварийные и больные деревья, но и зеленые насаждения, отнесенные к инвазионным видам, то есть к чужеродным и вредным для Мценска видам растений, которые потенциально способны причинить какой-либо вред или ущерб.

Перечень «приговоренных» видов также утвердили городские власти. В него, в частности, включен клен ясенелистный вида Acernegundo L. Аргументируя свое решение, власти Мценска сообщают, что пыльца этого дерева является сильным аллергеном и вызывает поллиноз. По мнению местных чиновников, растение представляет собой угрозу аборигенному биологическому разнообразию, подавляет и вытесняет местный видовой состав. Корневая система и листовой опад при разложении выделяют вещества – токсины, тормозящие рост других растений (аллелопатическое влияние).

«В городах и прочих культурных условиях – злостный древесный сорняк, – так описывают чиновники этот клен. – Крайне низкая декоративность природной формы. Свисающая до земли крона и густая поросль становятся базой для размножения различных видов клещей. Не долговечен. Хрупкость древесины, поверхностная корневая система часто создают угрозу падения».

Следующий в списке – ясень пенсильванский вида Fraxinuspennsylvanica Marsh. Он не только устойчив к местным условиям, но и широко востребован в зеленом строительстве. Однако, как следует из текста постановления, в некоторых случаях пыльца ясеня может вызывать поллиноз. Указанный вид активно самовозобновляется преимущественно в городских условиях. При этом нередко самосев ясеня развивается в массе вдоль дорог, в нарушенных парках, часто на фундаментах зданий. Также отмечено, что это дерево является базой для внедрения опасного вредителя — Agrilusplanipennis, подлежащего жесткому контролю. Удаление погибших от Agrilusplanipennis деревьев и посадка новых потребует дополнительных затрат, предупреждают при этом в мэрии Мценска.

Присутствует в списке и еще одно растение, но насчет него у чиновников, вероятно, есть некоторые сомнения. Речь идет о тополе белом вида Populusalba L. Этот вид, как следует из постановления, не приносит ущерба или приносит, но незначительный ущерб. Положительные качества растения – высокая декоративность и хозяйственная ценность, – не позволяют пока рассматривать его как источник угрозы. Особенно велико значение P. alba в культуре: зелено-белые листья и декоративная крона делают его очень эффектным деревом, используемом в озеленении в условиях природного ареала и за его пределами. Тем не менее, в список этот вид тоже включен.

ИА «Орелград»