На Орловщине возбудили дело по инциденту на Кривцовском мемориале

О нём уже доложили Александру Бастрыкину.

Председатель Следственного комитета России выслушал соответствующий доклад на оперативном совещании. Как сообщает пресс-служба ведомства, Александр Бастрыкин потребовал тщательно установить все обстоятельства происшествия, а также оперативно завершить дело и направить его в суд.

Дело возбуждено по статье 234.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества). Сейчас Следственное управление Следственного комитета по Орловской области устанавливает конкретные лица, причастные к данному преступлению.

Напомним, неизвестные вандалы устроили на Кривцовском мемориале гонки на снегоходах. При этом они ездили прямо по братским могилам. Это происходило уже не в первый раз. Внимание к происшествию привлекли орловские патриотические и поисковые объединения.

В соцсетях жители Болхова отмечали, что снегоходы в городе и районе имеются далеко не у всех, поэтому найти злоумышленников не должно составить большого труда.

Ранее Александр Бастрыкин обратил внимание на ДТП со школьным автобусом, которое произошло на Орловщине в понедельник.

ИА «Орелград»