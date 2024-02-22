В СКР переданы материалы о разрушающемся в Орле доме

Решается вопрос о возбуждении дела в отношении чиновников и застройщика.

Поводом послужили жалобы жильцов дома №7 по улице Грановского. Без получения разрешения СМУ №2 начало возведение второй десятиэтажки на территории комплексного развития на Наугорском шоссе. По мнению орловцев, их дом, признанный аварийным в 2021 году, еще стремительнее начал разрушаться от действий строителей.

На заседании профильного комитете Орловского облсовета 21 февраля представитель прокуратуры региона сообщила, что была проведена проверка, в которой приняли участие представители жилищной инспекции и департамента контрольной и надзорной деятельности.

«Обследование данного жилого дома подтвердило все те недостатки, трещины, о чем говорил представитель дома. Это зафиксировано, – сообщила старший прокурор отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Юлия Курочкина. – В настоящее время направлены материалы в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании в отношении должностных лиц администрации города Орла и застройщика».

Договор о КРТ был заключен в 2022 году. Первый свой дом ООО «СЗ «СМУ №2» начало возводить до получения официального разрешения на строительство. За это директор компании получил крупный штраф. Начальник областного управления градостроительства Вячеслав Миронов уточнил, что разрешение на второй дом ориентировочно будет получено в марте 2024 года.

По договору о КРТ застройщик должен расселить 14 квартир дома №7 по улице Грановского в 2025 году. Орловцам в качестве альтернативы предложили компенсацию – 34 тысячи рублей за квадратный метр их жилья. Получив деньги за квартиры, они просто останутся бомжами, посетовала старшая по дому Татьяна. Цена, конечно, никого не устроила. Но и жить в разваливающемся доме опасно. Присутствовавшая на комитете начальник управления градостроительства Орла Мария Родштейн предложила орловцам переселиться на время в маневренный фонд или обратиться в суд.

Председатель комитета Виталий Рыбаков подчеркнул, что «чудес не бывает». Заключая договор о комплексном развитии с компанией, у которой нет денег и готовых квартир, людей втянули в конфликтную ситуацию. «Лучше было вообще не начинать», – отметил депутат.

Напомним, КРТ на Наугорке – это первый опыт Орла. Конкурс объявлялся трижды и принес только одну заявку. Следующие отборы оказались более продуктивными. Договор о КРТ у Щепного рынка заключен с ООО «СЗ «ЖИЛСТРОЙ-Инвест». Квартиры для жильцов одного расселяемого аварийного дома переданы застройщиком. Договор о КРТ в районе улиц Раздольной и Льва Толстого заключен с ООО «СЗ «Орелстрой-6».Там застройщик пошел по пути выплаты компенсации собственникам квартир в 11 малоэтажных домах.

ИА “Орелград”