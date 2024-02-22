Китайский смартфон назвали самым популярным подарком на 23 февраля

В Орловской области изучили продажи гаджетов в преддверии праздника.

Статистикой поделились аналитики МегаФона. По их данным, почти 40% средств, которые тратили на покупку мобильных презентов, орловцы направили на смартфоны. Примечательно, что средний чек вырос за год вдвое, а спрос на аппараты китайских производителей увеличился в 4,5 раза. В лидерах Infinix, Realme и Xiaomi.

Также в качестве подарков актуальны внешние аккумуляторы. Их продажи выросли втрое. Стабильно высоким остается интерес к детским часам. В 2024 году меньше покупают ТВ-приставки, портативные колонки и гарнитуры.

ИА “Орелград”