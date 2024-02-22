Китайский смартфон назвали самым популярным подарком на 23 февраля

22.2.2024 | 11:46 Новости, Общество

В Орловской области изучили продажи гаджетов в преддверии праздника.

Статистикой поделились аналитики МегаФона. По их данным,  почти 40% средств, которые тратили на покупку мобильных презентов, орловцы направили на смартфоны.  Примечательно, что средний чек вырос за год вдвое, а спрос на аппараты китайских производителей увеличился в 4,5 раза. В лидерах Infinix, Realme и Xiaomi.

Также в качестве подарков актуальны внешние аккумуляторы. Их продажи выросли втрое. Стабильно высоким остается интерес к детским часам. В 2024 году меньше покупают ТВ-приставки, портативные колонки и гарнитуры.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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