В Орле начались подготовительные работы по строительству кампуса

Основная стройка начнётся в апреле – июне.

Об этом сообщили в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства». Напомним, объект возводят в районе Наугорского шоссе.

Сейчас здесь обустраивают временное ограждение строительной площадки и размещают бытовой городок. Также проводится подключение к сетям инженерного и технического обеспечения.

«Во втором квартале 2024 года планируется приступить к работам основного периода строительства», – уточнили в компании.

Кампус, который станет частью опорного вуза Орловской области – ОГУ имени Тургенева – должны достроить в 2026-м году. Его общая площадь составит 64 тысячи квадратных метров.

На территории разместится учебно-лабораторный корпус, а также комфортное общежитие на 1500 мест с коворкингами, фитнес-зоной, фуд-кортом и рекреационными зонами. Кроме того, здесь будет футбольное поле с искусственным газоном и трибунами на 500 мест. Рядом с ним – универсальные спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта и сдачи нормативов.

На минувшей неделе ППК «Единый заказчик» официально презентовала губернатору Андрею Клычкову решения проекта будущего кампуса, которые отвечают современным требованиям и стандартам. Строительство ведётся в рамках программы «Наука и университеты» по поручению президента России Владимира Путина и правительства РФ.

ИА «Орелград»