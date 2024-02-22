Завтра в Орле запретят движение и парковку транспорта

Ограничения вводятся в центре города.

О них рассказали в пресс-службе администрации Орла.

Так, с 18:30 до 22:00 будет запрещено движение транспорта по улице Горького (от Брестской до Пионерской) и на улице Ленина (от Салтыкова – Щедрина до Горького).

Также с 08:00 до 22:00 вводится запрет на парковку автотранспорта на указанных участках улиц.

Напомним, завтра в Орле пройдёт ряд мероприятий, посвящённых Дню защитника Отечества. В частности, на площади Ленина состоится цифровой патриотический фестиваль «Родина-Герой».

ИА «Орелград»