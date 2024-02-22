Мэра Орла лишили второго первого заместителя

Снова меняется структура администрации.

Поправки были приняты на очередном заседании горсовета Орла 22 февраля. Принято решение об упразднении должности первого заместителя мэра города, которую ранее занимала Ирина Проваленкова. Теперь обязанности будут разделены на двух заместителей мэра: отдельно кадровая политика и взаимодействие с общественными объединениями, отдельно социальный сектор (образование, спорт, соцподдержка). Представитель администрации пояснила, что штат расширять не планируют, также не вырастут расходы на содержание чиновников.

Депутаты Игорь Коновалов и Сергей Елесин упрекнули, что структура администрации кроится произвольно и должности, возможно, создаются под определенных людей. Если на место Проваленковой не могут найти человека, она незаменимый специалист и с ее объемом работы просто никто больше не может справиться?

«Структура администрации – живой организм», – пояснили депутатам.

Отметим, теперь у мэра остался лишь один первый заместитель – Вадим Ничипоров.

ИА “Орелград”