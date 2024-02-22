Орловцы из частного сектора смогут пользоваться приложением «Госуслуги.Дом»

22.2.2024 | 14:01 ЖКХ, Новости

Об этом сообщили в областной администрации.

Вопрос обсуждался на специальном совещании по внедрению и популяризации приложения, которое состоялось накануне. Его проводил Департамент жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и энергосбережения Орловской области.

Ранее приложение давало информацию только по многоквартирным домам, но теперь оно охватывает и частный сектор. На данный момент им пользуются 15776 жителей Орловской области.

Приложение позволяет оплачивать все счета, которые формируются автоматически, в одном месте, получать информацию от управляющей организации и составлять заявки через чат-бот. За основу берутся официальные данные, размещённые в Государственной информационной системе ЖКХ.

Авторизоваться в приложении можно через подтверждённую учётную запись на портале Госуслуг. Оно доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.

ИА «Орелград»


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