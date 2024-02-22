Полиция рассказала подробности об убийстве на автовокзале

Сегодня стало известно, что подозреваемый задержан.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, его задержали сотрудники регионального Управления уголовного розыска совместно с оперативниками отделения по Заводскому району.

Преступление произошло в вечернее время (ранее сообщалось, что это случилось 14 февраля). Местом действия стала остановка общественного транспорта на Комсомольской улице (в районе автовокзала).

В полицию обратились очевидцы происшествия. По их словам, один неизвестный мужчина нанёс другому ножевые ранения. Позднее выяснилось, что потерпевший – 27-летний гражданин одного из государств ближнего зарубежья. Он скончался, когда «Скорая» везла его в медицинское учреждений.

Полицейские возбудили уголовное дело, опросили очевидцев, изъяли следы крови, оставленные на месте преступления, а также изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на соседних домах.

В итоге был установлен и задержан подозреваемый – 43-летний местный житель. Выяснилось, что в роковой день он был нетрезв.

Обстоятельства убийства оказались следующими. Мужчина по ошибке вошёл в корпоративный автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. Орловец, считая, что находится в маршрутке, попытался расплатиться с водителем, но получил отказ.

Затем у него возник конфликт с одним из пассажиров, что и привело к стычке и смертельному ранению.

Подозреваемый задержан. Как уточнили в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области, он уже признал вину.

ИА «Орелград»