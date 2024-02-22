Обвиняемого в диверсии под Орлом школьника поместили под стражу

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Орловский районный суд Орловской области избрал меру пресечения в отношении школьника, которого следствие подозревает в совершении диверсии. Как пояснили в пресс-службе суда, была рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя Брянского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Он просил об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу жителю Орла, 2007 года рождения.

Известно, что школьник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 281 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, юноша испытывает негативное отношение к Вооруженным силам Российской Федерации и проводимой специальной военной операции. На этом фоне он «вступил в сговор с лицом, активно поддерживающим вооруженные силы Украины, и с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, совершил диверсионный акт – поджог железнодорожной транспортной инфраструктуры на перегоне «Орел – Стальной конь»».

Следствие считает, что совершенная диверсия «привела Московскую железную дорогу в полную негодность, к нарушению графика движения поездов, осуществляющих материально-техническое снабжение Вооруженных сил РФ». В судебном заседании Орловский транспортный прокурор поддержал заявленное следователем ходатайство. Обвиняемый, его законный представитель и защитник возражали против удовлетворения ходатайства.

«Выслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, с учетом тяжести предъявленного обвинения, направленного против основ конституционного строя и безопасности государства, данных о личности обвиняемого, суд удовлетворил заявленное следователем ходатайство, избрав несовершеннолетнему меру пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба Орловского районного суда. – Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано».

ИА «Орелград»