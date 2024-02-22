Проектировщика пристройки к 40 лицею Орла упрекнули в лукавстве

К его работе со стороны госэкспертизы более 300 замечаний.

Над проектом работают уже более трех лет. Когда же процесс выйдет на финишную прямую, поинтересовался на профильном комитете облсовета 21 февраля первый вице-спикер Михаил Вдовин. Со слов подрядчика, городские чиновники не отвечают на насущные вопросы и не предоставляют данные. Первый заместитель начальника Объединенного муниципального заказчика Юрий Студенников парировал, что “Владимиргражданпроект” «чуть-чуть лукавит».

«Со стороны госэкспертизы по проекту более 300 замечаний. Сегодня был селектор с Москвой по этому вопросу, – сообщил Студенников. – В ежедневном режиме в контакте. Все исходные данные, которые необходимы для работы по проекту, для исправления замечаний, мы оперативно решаем – в течение дня. До середины марта стоит задача – закрыть все замечания. Дай Бог, чтобы в процессе закрытия новые не возникали. А то получается, как снежный ком», – признал Юрий Студенников.

Муниципальный контракт на проектирование пристройки к лицею №40 заключён 21 апреля 2020 года с ООО «НЭП». В феврале 2021 года в очередном конкурсе на проект победило орловское АО «Гражданпроект». В октябре этого же года появилось ГУП ВО «Владимиргражданпроект». После строительства пристройки, школа должна перейти на обучение в одну смену.

ИА “Орелград”