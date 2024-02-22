В Орле установили рекорд по числу травм за день

В больницу Семашко обратились 155 человек за сутки.

Об этом сообщается в официальных соцсетях медицинского учреждения. Печальный рекорд был установлен 12 февраля. Также критичными днями стали 13 и 14 числа того же месяца.

Нагрузка травматологический пункт и рентгенологическую службу больницы возросла из-за погодных условий. Ледяной дождь превратил улицы Орла в каток.

Сегодня отличившихся в эти дни сотрудников учреждения наградили почётными грамотами. Как отмечается в пресс-релизе, в трудные дни никто из сотрудников данных подразделений не ушёл домой после официального окончания рабочего дня – все оставались на своих местах столько, сколько потребовала ситуация.

ИА «Орелград»